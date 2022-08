Zoff am Buskers – Polizei wirft grüne Stadträtin vom Festivalgelände Weil sie Unterschriften sammelte, wurde Stadträtin Lea Bill von der Polizei weggeschickt. Diese macht Sicherheitsgründe geltend. Andres Marti



Die Berner Münstergasse am Donnerstagabend. Foto: Christian Pfander

Empörung beim Grünen Bündnis Bern: Die Polizei verwies die Stadträtin Lea Bill am Donnerstagabend vom Buskers-Gelände. Laut eigenen Angaben sammelte Bill am Eingang Münstergasse zusammen mit zwei anderen Aktivistinnen Unterschriften für das kantonale Referendum «Megastrassen stoppen». Man sei nur mit Kleinplakaten und Klemmbrettern unterwegs gewesen. Ein Stand wurde nicht aufgebaut.



Zuerst sei ihnen von einer Polizeipatrouille gesagt worden, dass das Sammeln von Unterschriften auf dem ganzen Gelände verboten sei. Später seien zwei Polizisten in Zivil angerückt und hätten sie und die anderen Unterschriftensammlerinnen weggeschickt. Die Begründung der Polizisten laut Bill: Die Stadt und die Festivalleitung hätten im ganzen Gelände das Sammeln von Unterschriften verboten. Für Bill ist der Vorfall ein «Skandal», wie sie sagt. «Es kann nicht sein, dass wegen eines Strassenfests politische Grundrechte eingeschränkt werden.»



Bei der Stadt war am Samstag niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Für Christine Wyss, Festivalleiterin des Buskers, verbreitet Bill mit dieser Aussage hingegen «Fake News», wie sie Freitagabend am Telefon sagt. «Das Unterschriftensammeln in der Altstadt ist selbstverständlich auch während der Dauer des Buskers erlaubt.» Vorausgesetzt, die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher werde dadurch nicht beeinträchtigt.



Sie würde es begrüssen, so Wyss, wenn Sammlerinnen und Sammler von Unterschriften oder andere Aktivisten im Vorfeld des Festivals mit der Festivalleitung Kontakt aufnehmen würden. So könnten Aktionen in gegenseitiger Absprache koordiniert werden.