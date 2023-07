Einsatz an der Berner Pride – Polizei wird für «intensives Filmen» kritisiert Die Polizei überwachte die queere Demonstration auffallend gründlich. Was passiert mit dem Filmmaterial? Naomi Jones

Die Polizei begleitet die Berner Pride-Kundgebung und filmt dabei mit dem Kamerawagen die Umgebung. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Berner Pride sei «medial super begleitet» worden, twittert der Berner Grossrat Manuel C. Widmer (GFL). «Alle und jeder wurden von der Polizei gefilmt.» Auf Anfrage konkretisiert Widmer: Er habe den Filmwagen der Berner Kantonspolizei am Samstag zwischen 15 und 21 Uhr an drei verschiedenen Orten gesehen. «Ich wurde also dreimal gefilmt.»

Das Polizeiauto mit Kamera auf dem Dach hat den Pride-Umzug angeführt und die Kamera dabei auf das Publikum am Strassenrand gerichtet. Am Abend filmte die Polizei das Geschehen auf dem Bundesplatz.

Auch dem Berner SP-Stadtrat und Anwalt Dominic Nellen ist die Polizei an der Pride aufgefallen. «Sie hat sehr intensiv gefilmt», sagt er. Zudem seien sehr viele Polizisten in zivil unterwegs gewesen. «Als Zuschauer war das schon störend.»

Filmen schränkt Grundrechte ein

Die Berner Kantonspolizei bestätigt auf Anfrage, dass an der Berner Pride ein Filmfahrzeug im Einsatz gewesen und mit dem Umzug mitgefahren sei. Die Aufnahmen seien präventiv gemacht worden, sagt die Mediensprecherin Magdalena Rast.

Bloss: Präventives Filmen ohne konkrete Anhaltspunkte für mögliche Straftaten ist laut dem kantonalen Datenschutzbeauftragten Ueli Buri nicht erlaubt. «Das Filmen mag vor Straftaten abschrecken, schränkt aber die Menschen auch beim Ausüben ihrer Grundrechte ein», erklärt er.

Zum Schutz der Demonstrierenden?

Im Vorfeld der Pride hatte es in den sozialen Medien Hasskommentare gegen die anlässlich der Eurogames in der Altstadt aufgehängten Regenbogenfahnen gegeben. «Aufgrund von Erfahrungen aus dem Ausland und der sensiblen Thematik ist eine mögliche Gefahr aus dem Publikum nicht auszuschliessen gewesen», erklärt Rast. Die Polizei habe in Absprache mit den Veranstaltenden gefilmt.

Nicht auf ewig im Filmarchiv der Polizei

Die erste Berner Pride ist friedlich verlaufen. Deshalb werde das Material wieder gelöscht, sagt Polizeisprecherin Rast. Dies geschieht gemäss Gesetz nach spätestens 100 Tagen. Dann muss die Polizei das Videomaterial unbearbeitet vernichten, sofern bis dann keine Strafanzeige eingegangen ist.

Die Prozesse zum Löschen der Daten seien genau geregelt, erklärt Buri. Nur wenige Personen bei der Polizei hätten überhaupt Zugang zum Material. «Es ist nicht so, dass alle Menschen, die am Samstag gefilmt wurden, nun für immer zum Polizeimaterial gehören», sagt er.



