Zu Unrecht an den Pranger gestellt – Polizei will Filmen bei Einsätzen verbieten lassen Kommt es zu Polizeieinsätzen, sind Handykameras oft nicht fern. Schnell werden Vorwürfe von ungerechtfertigten Massnahmen laut. Dagegen will sich die Polizei nun wehren.

Die Demonstrierenden gingen gegen die Corona-Massnahmen auf die Strasse: Bei einer Demonstration im September 2021 hat die Polizei Wasserwerfer gegen die Demonstranten eingesetzt. (16: September 2021) keystone-sda.ch

Ein Polizist reisst eine Demonstrantin am Frauenstreik am Kopf nieder. Ein anderer hält einen Jungen in Handschellen am Boden fest. Beide Szenen werden gefilmt und als Videos im Internet verbreitet. Der Vorwurf: Die Polizei habe ein Gewaltproblem. Viele Polizistinnen und Polizisten fühlen sich durch solche Videos zu Unrecht an den Pranger gestellt, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Sie kritisieren, die Aufnahmen seien selektiv und zeigten ein falsches Bild und wehren sich nun.

Der Verband der baselstädtischen Polizeibeamten wolle deshalb nun das Filmen von Polizeieinsätzen verbieten lassen. «Wenn das Vorgehen der Polizei jedes Mal derart krass verfälscht wird, darf ein Videoverbot bei Polizeieinsätzen kein Tabu mehr sein», sagt Vizepräsident Harald Zsedényi gegenüber der Zeitung.

Unterstützung aus dem Parlament

Die Basler wollen sich auch im nationalen Verband für ein Filmverbot starkmachen. Im Parlament erhält der Vorschlag Unterstützung. So wolle SVP-Nationalrat Jean-Luv Addor im Herbst einen entsprechenden Vorstoss einreichen. Mitte-Nationalrätin Ida Glanzmann unterstützt die Idee: «Ich finde es völlig daneben, wie manche Leute extra zu Unfällen, Bränden oder an Demos pilgern, nur um sensationslüstern zu filmen.» Solche «Gaffer» – oder jene, die Videos publizieren würden – müssten mit Bussen bestraft werden.

Einen anderen Vorschlag hat hingegen Maja Riniker, FDP-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau. Sie wolle mehr sogenannte Bodycams für Polizistinnen und Polizisten.

