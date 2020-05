Schon wieder in Lyss – Polizei vermutet illegales Glücksspiel Die Kantonspolizei durchsucht letzten Freitagabend ein Lokal in Lyss. Der Verdacht: Betreibung von Glückspielen und Wetten ohne Bewilligung. Kein Einzelfall. Theepan Ratneswaran

In der Schweiz dürfen nur konzessionierte Spielbanken Glücksspiele wie Roulette, Blackjack und Geldspielautomaten anbieten. Foto: Urs Jaudas

Zwei Asse in der Hand, ein Ass und zwei Könige auf dem Tisch: ein Full House. Verbotenerweise voll war auch ein Lokal im Berner Seeland, als die Kantonspolizei Bern es am Freitagabend stürmte. Gut 40 Personen weilten im Lokal in Lyss: eine Zuwiderhandlung gegen das Versammlungsverbot in Corona-Zeiten. Die Polizei durchsuchte den Raum jedoch aus einem anderen Grund: wegen des Verdachts auf illegale Glücksspiele und Wettengeschäfte.