Besetzer leisten Widerstand – Polizei verhindert «Solidaritätsaktion» auf Juch-Areal Um Mitternacht läuft das Ultimatum zum Verlassen des besetzten Juch-Areals in Zürich Altstetten aus. Die Stadtpolizei hat das Gelände bereits am Mittag abgesperrt und weist Personen weg. Thomas Zemp , Lorenzo Petrò

Ein Streifenwagen der Stadtpolizei am Feitagmittag auf dem besetzten Juch-Areal. Foto Thomas Zemp

Um 24 Uhr heute Freitag Nacht läuft das Ultimatum der Stadt Zürich zur Räumung des Juch-Areals ab. Doch bereits am Mittag ist die Stadtpolizei auf dem Gelände präsent und weist Personen vom Areal. Näheres ist zum Vorgehen der Polizei nicht zu erfahren, die Medienstelle ist seit 12 Uhr nicht zu erreichen.

Sei es, um der Forderung nach der Räumung Nachdruck zu verleihen, sei es, um zu verhindern dass weitere Personen sich auf dem Gelände verbarrikadieren: Das frühe Durchgreifen der Polizei bereits am Freitagnachmittag hat vermutlich mit einer Videobotschaft der Besetzer zu tun. Sie rufen unter dem Motto «Juch bleibt» zur Solidarität auf: «Kommt ab 12:00 vorbei, bringt euren Trash & Friends. Es wird gebastelt & geblieben.»

Dass die Stadt bereits vor Ablauf des Ultimatums eingreift, ruft gereizte Reaktionen hervor. «Auf welcher Rechtsgrundlage geschieht das?», wendet sich etwa SP-Kantonsrat Nicola Siegrist auf Twitter an die städtische Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart und die Stadtpolizei.

Das Sicherheitsdepartement hatte die ursprünglich auf den 24. April angesetzte Frist zum Verlassen des Areals in Zürich-Altstetten kurz vor Ablauf der damaligen Frist in einer überraschenden Kehrtwende bis zum heutigen Datum verlängert. Der Aufschub wurde mit der Begründung gewährt, dass sich auf dem Areal mehr Personen aufhielten als ursprünglich angenommen und dass ein fristgerechter Auszug der Bewohnenden unter den aktuellen coronabedingten Einschränkungen und Verhaltensregeln nicht sichergestellt werden könne.

Zumindest ein Teil der Besetzer hat die Frist nun ungenutzt verstreichen lassen: Sie haben sich bereits am Donnerstag in einem Schreiben an die Medien gewandt und bemängeln fehlende «Gründe» für die Räumung. Es gebe noch immer keinerlei Hinweise, dass diese Rechtfertigung - der Platz würde für Bauinstallationen der HRS Real Estate benötigt - haltbar sei.

Weder der Öffentlichkeit noch der Politik lägen Baupläne vor, aus denen hervorgeht, dass sie das Gelände tatsächlich jetzt sofort für den Bau des danebenliegenden Stadions benötigten.

Zudem würde die Petition zur Erhaltung der Juchbesetzung mit über 1600 Unterschriften zeigen, «dass die Räumung dem Interesse von vielen Menschen in dieser Stadt widerspricht.» Die Besetzer würden aus diesem Areal einen kulturellen Freiraum machen und das Gelände so für die Menschen dieser Stadt öffnen . «Wir wollen bleiben!»