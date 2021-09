Neonazis und Linksradikale in Baselland – Polizei verhindert Schlägerei zwischen Extremisten Die Junge Tat ging auf eine Wanderung. Linksextremisten wollten die Neonazis angreifen, doch die Polizei kam einem Scharmützel zuvor. Kurt Pelda

«Rechte Jugend gegen Impfzwang»: Neonazis der Jungen Tat an der Corona-Demonstration in Winterthur vom Samstag. Foto: Telegram

Die Polizei des Kantons Basel-Landschaft hat am Sonntag Zusammenstösse zwischen Neonazis und Linksradikalen verhindert. Die rechtsextreme Junge Tat, die unter anderem aus der Winterthurer Eisenjugend hervorgegangen ist, hatte zu einer Wanderung in Baselland aufgerufen. Davon bekamen die Sicherheitsbehörden Wind, aber auch von Aufrufen in der linksextremen Szene, die Neonazis bei dieser Gelegenheit anzugreifen.

Das weckte schlechte Erinnerungen an einen Hinterhalt von Linksextremisten beim Freilichtmuseum Ballenberg im Mai (siehe auch diese Reportage). Damals hatten linke Schläger ein kleines Grüppchen der Jungen Tat überrascht und verprügelt, es gab Verletzte. Seither begeben sich die Neonazis nur noch auf angekündigte Wanderungen, wenn sie eine genügend grosse Zahl an Teilnehmern mobilisieren, um sich gegen Angriffe wehren zu können. Manchmal holen sie sich dazu auch Verstärkung aus dem Ausland.