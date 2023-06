Festnahme in Lengnau – Polizei verhaftet Verdächtigen nach Todesfall einer Frau Im Zusammenhang mit der am Sonntag bei einem Sturz verstorbenen Frau hat die Polizei am Montag einen Mann gefasst.

Nach der Festnahme eines verdächtigen Mannes ermittelt die Polizei im Fall Lengnau weiter. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Polizei hat im Zusammenhang mit der am Sonntag in Lengnau leblos aufgefundenen Frau am Montag einen Mann festgenommen. Die Frau starb aufgrund schwerer innerer Verletzungen infolge eines Sturzes, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann stehe im Verdacht, in die Ereignisse involviert gewesen zu sein. Genauere Angaben zum Mann und zur Beziehung, welche er mit der Frau haben könnte, könne die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen und aufgrund des Personenschutzes nicht machen, sagte Magdalena Rast, Sprecherin der Kantonspolizei Bern, der Nachrichtenagentur auf Anfrage.

Die Todesursache wurde durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern untersucht. Der Sturz der Frau habe so gravierende Verletzungen zur Folge gehabt, dass sie denen erlag, wie Rast sagte.

Die Ermittlungen zu den Ereignissen in der Nacht von Samstag auf Sonntag würden in allen Richtungen laufen. Die Frau wurde in der Nacht auf Sonntag leblos vor einem Wohnhaus am Friedrich-Glauserweg in Lengnau aufgefunden. Sie war 54 Jahre alt und im Kanton Bern wohnhaft.

SDA/chh

