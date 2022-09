Nach Diebstahl in Schmuckgeschäft – Polizei verhaftet in Biel Serien-Ladendieb In Biel stahl am Donnerstag ein Mann Ware aus einem Laden. Kurz darauf ging er der Polizei ins Netz. Der Mann wurde bereits für andere Delikte gesucht.

Nach Diebstählen aus einem Schmuckgeschäft hielt die Berner Kantonspolizei den mutmasslichen Seriendieb an. (Archivbild) Foto: Nati Harnik/Keystone

Die Berner Kantonspolizei hat am vergangenen Donnerstag in Biel einen Mann festgenommen, den sie verdächtigt, für mehrere Laden- und Einbruchdiebstähle verantwortlich zu sein. Der Mann wurde in Haft genommen.

Laut einer Mitteilung vom Montag stiess die Polizei nach einem Ladendiebstahl an der Bieler Nidaugasse auf den Verdächtigen. Gegen 11.30 Uhr war der Polizei der Diebstahl im Schmuckgeschäft gemeldet worden.

Kurz danach gelang es der Polizei, den Mann anzuhalten. Bei seiner Kontrolle stellte sie die zuvor gestohlenen Objekte sicher und stiess auf weiteres mutmassliches Deliktsgut.

Im Zuge der weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass der 39-jährige Mann für weitere Laden- und Einbruchdiebstähle verantwortlich sein dürfte. Der Tatverdächtige war aufgrund weiterer Delikte bereits zur Verhaftung ausgeschrieben.

SDA/flo

