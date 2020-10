Demos in der Berner Innenstadt – Polizei und Corona-Skeptiker liefern sich Katz-und-Maus-Spiel Die Gegner der Corona-Massnahmen zogen am Samstag durch die Berner Innenstadt. Am Schluss wurden sie von der Polizei eingekesselt und weggewiesen. Simon Wälti

Die Polizei schirmt die bewilligte Demo des Gesundsheitspersonal gegen die Corona-Skeptiker ab. Foto: Raphael Moser

Sehr viele waren es nicht, die dem Bundesrat am Samstagnachmittag Lügen und «Massnahmen-Irrsinn» vorwerfen wollten. Rund 100 Personen versammelten sich auf dem Bundesplatz und demonstrierten mit Plakaten und in die Höhe gereckten Bundesverfassungen. Die Demo war nicht bewilligt, die meisten Teilnehmenden trugen keine Maske. Die Polizei tolerierte die Corona-Skeptiker vorerst, sprach aber die Maskenlosen an: Entweder mussten sie eine Maske anziehen oder sie wurden weggewiesen. Wer der Wegweisung nicht Folge leistete, musste mit einer Anzeige rechnen.