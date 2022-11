Mann mit Messer verletzt – Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Langenthal Am Samstagabend ist es beim Bahnhof Langenthal zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt. Miriam Schneuwly , PD

Am Samstagabend kurz vor 20.25 Uhr sind in Langenthal mehrere Personen aneinandergeraten. Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte, wurde ein Mann wurde im Zuge der Ereignisse mit einem Messer leicht verletzt. Die Polizei konnte einige Personen anhalten und sucht nun zur Klärung des Hergangs Zeuginnen und Zeugen.

Die Auseinandersetzung spielte sich auf dem Bahnhofsvorplatz an der Eisenbahnstrasse ab. Der verletzte Mann wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Polizei hielt mehrere Personen an, unter anderem einen 17-Jährigen mit einem Messer. Er wurde für Abklärungen auf die Wache gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Personen, die die Auseinandersetzung

beobachtet haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: +41 31 638 81 11 zu melden.

