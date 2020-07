Kein Hinweis auf ein Verbrechen – Polizei sucht mit dem Kleid der toten Frau nach Informationen Die leblose Frau, die am Sonntag beim Berner Marzilibad in der Aare gefunden wurde, ist nach ersten Erkenntnissen wohl nicht Opfer eines Verbrechens geworden.

Die aus der Aare geborgene Frau trug ein weiss-rot gemustertes Kleid. Kantonspolizei Bern

Die leblose Frau, die am Sonntag beim Berner Marzilibad in der Aare gefunden wurde, ist nach ersten Erkenntnissen wohl nicht Opfer eines Verbrechens geworden. Konkrete Hinweise darauf liegen der Polizei bisher nicht vor.

Allerdings sei der genaue Ablauf nach wie vor nicht restlos geklärt, schrieben die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die 50-jährige Ungarin war in der Nacht auf Sonntag zwischen dem Tierpark Dählhölzli und der Monbijoubrücke in die Aare geraten. Zuvor dürfte sie sich dort allenfalls auch in Barbetrieben aufgehalten haben. Dabei sei die Frau zeitweise auch in Begleitung weiterer Personen gewesen, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Ermittlungen zu dem Todesfall dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

Die im Fluss treibende Frau wurde am Sonntagmorgen beim Buebeseli im Marzilibad gesichtet. Dritte bargen die Frau aus dem Wasser. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Ungarin feststellen.

( SDA )