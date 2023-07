Brandstiftung in Biel – Polizei sucht Kehricht-Zeusler Unbekannte haben in Biel seit Anfang Juni mehrfach Container, Abfalleimer und Abfallsäcke in Brand gesteckt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Biel wurden seit Anfang Juni mehrfach Abfallcontainer, Abfalleimer und Kehrichtsäcke in Brand gesteckt. Foto: Valerie Chételat (Archiv)

In Biel gehen Kehricht-Brandstifter um: Zuletzt wurden in zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen 13 Kleinbrände von Containern, Abfalleimer und Abfallsäcke gemeldet, wie die Polizei am Dienstag meldete. Ein Zusammenhang sei «nicht ausgeschlossen». Die Ermittlungen laufen, es werden Zeugen gesucht.

Die Brandorte befanden sich in der Innenstadt und im Madretsch-Quartier. Alle Brände konnten jeweils durch Polizei oder Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Bereits Anfang Juli wurden ähnlich gelagerte Brände in Biel registriert. Damals waren die Aarbergstrasse, die Badhausstrasse sowie der Paulus-Weg betroffen.

PD

