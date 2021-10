Nach Angriff auf Polizisten – Polizei setzte Taser gegen Autolenker ein In Ostermundigen wehrte sich ein Mann gegen eine Kontrolle und griff die Einsatzkräfte an, worauf diese einen Taser einsetzten. Drei Polizisten wurden verletzt.

Einer Polizei-Patrouille fiel am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Bernstrasse in Ostermundigen ein Fahrzeug auf. Als sie dieses in der Bahnhofsunterführung anhielt, machte der Lenker einen medizinischen Notfall geltend.

Während die Polizei eine Ambulanz rief, versuchte der Mann zu flüchten, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Die Patrouille wollte ihn zurückhalten, worauf er die Einsatzkräfte unvermittelt angriff. Daraufhin setzten die Polizisten einen Taser ein.

Gemeinsam mit der Besatzung eines Wasserwerfers, der sich auf dem Weg zu einem Einsatz an der unbewilligten Corona-Demonstration in Bern befand, konnte der Mann schliesslich unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde zur ärztlichen Untersuchung mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Drei Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern wurden leicht verletzt, wobei sich eine Polizistin und ein Polizist selbständig zur vorsorglichen Untersuchung ins Spital begaben.

Weitere Abklärungen sind im Gang.

PD/flo