Bewaffneter Überfall in Bern – Polizei schnappt mut­masslichen Tank­stellen­räuber Zwei Männer bedrohten den Angestellten eines Berner Tankstellenshops und erbeuteten Bargeld. Ein 22-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Am Freitag gegen 21.30 Uhr bedrohten zwei Männer den Angestellten eines Tankstellenshops an der Winkelriedstrasse in Bern mit einer Waffe. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, forderten sie ihn auf, ihnen das Geld aus der Kasse und aus einem Tresor auszuhändigen. Anschliessend flüchteten sie mit der Beute.

In der Nähe der Markuskirche konnte die Polizei kurze Zeit später einen Mann anhalten, auf den die Personenbeschreibung passte. Der 22-Jährige wurde auf eine Wache gebracht und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen sind noch im Gang.

PD/mb

