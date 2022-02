Hausfassade versprayt – Polizei schnappt in Bern drei junge Sprayer Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in Bern drei junge Männer gefasst, die an der Wylerringstrasse eine Fassade versprayt hatten. sih/pkb

Am Sonntagmorgen hat die Polizei in Bern drei geflüchtete Sprayer gestellt (Symbolbild). Foto: Dominique Meienberg



Am Sonntag kurz vor 4.35 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass drei Personen an der Wylerringstrasse in Bern gerade ein Gebäude am Versprayen seien. Kurz bevor die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten drei Männer in verschiedene Richtungen.

Die umgehend losgeschickten Patrouillen konnte die Männer kurze Zeit später fassen und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache bringen. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung von Montagmittag.

Es konnten verschiedene Sprayerutensilien sichergestellt werden. Der 18-jährige und die beiden 19-

jährigen Beschuldigten werden sich vor der Justiz verantworten müssen. Weitere Ermittlungen, unter

anderem zur Höhe des Sachschadens, sind im Gang.

