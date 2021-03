Weil sie mehr als 15 Personen sind – Polizei schickt Klimajugend vom Berner Waisenhausplatz Obwohl die Klimastreikenden in Fünfergrüppchen protestieren, weist die Kantonspolizei die Aktivistinnen und Aktivisten weg.

Grüppchen für Grüppchen versucht die Polizei die Demonstrierenden vom Berner Waisenhausplatz zu weisen. Foto: Franziska Rothenbühler

In Kleingruppen à 5 Personen sitzen sie Punkt 12 Uhr auf dem Berner Waisenhausplatz und fordern eine aktivere Klimapolitik: Einige 100 Klimastreikende, denen offenbar das Klima wichtiger ist als die Tatsache, dass ihre Kundgebung wegen nur für 15 Personen bewilligt ist. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und hat bereits reagiert: Die Protestierenden, die allesamt Maske tragen, wurden aufgefordert, den Ort zu verlassen. Nun gehen die Beamtinnen und Beamten von einem Demonstranten zum nächsten und weisen sie vom Platz.

Viele der Aktivistinnen und Aktivisten seien der Aufforderung nachgekommen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete.

Keine Massenansammlung, aber viele Einzelgrüppchen am Freitagmittag auf dem Waisenhausplatz. Bild: Franziska Rothenbühler



Für Freitag hat die Klimajugend schweizweit zu Sitzstreiks aufgerufen, auch in Bern. Diese Kundgebung wurde von den Stadtbehörden bewilligt – aber eben nur für 15 Personen.

Die Klimajugend betonte in ihrem Demoaufruf, dass es keine Massenversammlungen geben werde. Stattdessen rief sie zu dezentralen Sitzstreiks auf mit einer Begrenzung der Personenansammlung entsprechend den lokalen Regelungen. Auch ein Hygienekonzept liegt laut den Organisatoren vor.

Der internationale Streiktag steht weltweit unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises, wie die Organisation Klimastreik Schweiz mitteilte. Denn trotz anhaltender Proteste falle die bisherige Bilanz «trübe» aus. Auch in der Schweizer Klimapolitik werde viel zu wenig gemacht. So sei das neue CO2-Gesetz «deutlich ungenügend».

Netto null bis 2030

Die Klimastreikbewegung strebt an, dass die Schweiz bis 2030 klimaneutral wird, also netto null CO2-Emissionen produziert. In der neuen Klimastrategie des Bundesrats hat sich die Landesregierung das Ziel gesetzt, die Schweiz bis 2050 in die Klimaneutralität zu führen. Das ist den Aktivisten zu wenig ambitiös.

Die Protestierenden fordern stattdessen einen «grundlegenden Wandel» hin zu einer «ökologischen und sozialen Gesellschaft». Anfang Jahr hatte die Klimastreikbewegung deshalb einen 377-seitigen Aktionsplan vorgestellt, der aufzeigen soll, wie das Ziel von null Treibhausgasemissionen bis 2030 zu erreichen ist.

In der Schweiz sind laut der Internetseite der Klimastreik-Bewegung Sitzstreiks oder andere Aktionen in rund zwanzig Städten oder grösseren Ortschaften geplant. Einige sollten bereits am Morgen beginnen, andere waren für den Nachmittag angesetzt.

dgr/spr/SDA