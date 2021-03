Im Berner Mattequartier – Polizei räumt besetztes Haus: 4 Personen festgenommen Mit Drohnen, Booten und Spezialeinheit: Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in einer gross angelegten Aktion das seit Montag besetzte Haus an der Wasserwerkgasse 17 in Bern geräumt. Maurin Baumann , Noah Fend

Kurz nach 10.30 Uhr begann die Polizei mit der Räumung des besetzten Hauses. Foto: bam

Am Donnerstag Vormittag kurz nach halb 11 Uhr hat die Berner Kantonspolizei damit begonnen, das besetzte Haus an der Berner Wasserwerkgasse 17 zu räumen. Der Einsatz dauerte bis am Mittag und ist inzwischen beendet. Vier Personen sind dabei festgenommen worden, teilt Mediensprecher Patrick Jean dem «Bund»-Reporter vor Ort mit. Die vier festgenommenen Männer hätten sich kooperativ verhalten, müssten allerdings mit einer Anzeige rechnen.

Das Haus wurde am Montag vom Berner Kollektiv «Zapzarap» besetzt. Eigentümerin ist die Energie Wasser Bern (EWB). Diese hat den Besetzerinnen und Besetzer Anfang Woche offenbar eine Frist gesetzt, das Haus bis am Donnerstagmorgen wieder zu verlassen. Das schreibt das Kollektiv in einer Mitteilung. Die Besetzerinnen und Besetzer haben die Frist der EWB allerdings ungenutzt verstreichen lassen.

11.15 Uhr: Vor dem Eingang zum besetzten Gebäude steht ein erster Kastenwagen bereit. Bild: bam

Die Kantonspolizei konnte im Vorfeld der Räumung offenbar nicht mit den Besetzerinnen und Besetzern in Kontakt treten. Es sei deshalb nicht klar gewesen, wie viele Personen sich im Gebäude aufhalten würden, sagt Jean. Auch deshalb sei die Polizei mit einem entsprechend grossen Aufgebot ausgerückt.

Bei der Räumung hat die Kantonspolizei nebst Einsatzkräfte der Spezialeinheit auch Drohnen und Polizeiboote auf der Aare eingesetzt. Das bestätigte Jean am Donnerstagvormittag vor Ort.

Gebäude seit zwei Jahren leer

Bei Nachbarinnen und Nachbarn aus dem Mattequartier kommt der Polizeieinsatz nicht nur gut an. Ein Anwohner sagt, er habe sich gefreut, dass die Besetzung wieder etwas Leben in die Matte gebracht hatte. Er bedauert, dass die Besetzerinnen und Besetzer nicht bleiben können.

Das besetzte Haus befindet sich an der Wasserwerkgasse 17 im Berner Mattequartier. Foto: Screenshot Google Maps

Die Besetzerinnen und Besetzer schreiben, das Gebäude stehe seit zwei Jahren leer. Sie sehen aufgrund «akuter Wohnungsnot» ihre Existenzen «in hohem Masse bedroht», wie sie weiter schreiben. In der aktuellen Krise würden jene am meisten leiden, die ohnehin schon in schwierigen Verhältnissen leben würden. Es sei mit den allgemeinen Entwicklungen der städtischen Raumpolitik «bedauerlicherweise ein Ding der Unmöglichkeit, mit geringem Einkommen zu den dringend benötigten Räumen in der Stadt zu kommen».