Berner Stadtfest: Tipps zum Programm – Polizei, Parteien und Pop-up-Hostel Am Wochenende steppt in Bern der Bär: Endlich findet das grosse Stadtfest statt. Aus dem dichten Programm der drei Tage haben wir einige Tipps herausgegriffen, Musikalisches, Politisches und allerlei Erlebenswertes. Martina Hunziker Regula Fuchs Martin Burkhalter

Musik: Altbewährt und frisch gepresst

Eine von vielen Frauen, die am Stadtfest auf dem Waisenhausplatz aufspielen werden. Christine Hasler alias Lia Sells Fish. Foto: Adrian Moser

Noch kaum je ist man schöner über musikalische Trouvaillen gestolpert: Auf den Pflastersteinen der Berner Altstadt trifft man an diesem Wochenende quasi das gesamte Who’s who der Berner Musikszene an. Das Wichtigste dabei: Nicht nur Altbewährtes, sondern gerade auch viele spannende neue Musikerinnen und Musiker sind im reichhaltigen Programm zu finden. Eine Orientierungshilfe.