Nach Gewalttat in Lengnau – Polizei nimmt zweiten Mann fest Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Gewalttat in Lengnau hat die Berner Kantonspolizei am Freitagmittag einen zweiten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in die Ereignisse verwickelt zu sein.

Polizeieinsatz in Biel vom Donnerstagabend. Er führte zur Festnahme eines ersten Verdächtigen. Foto: Keystone (Archivbild)

Die Berner Kantonspolizei hat am Freitagmittag im Zusammenhang mit der Gewalttat in Lengnau einen weiteren Mann festgenommen. Gemäss Polizei soll er im Verdacht stehen, in die Ereignisse verwickelt zu sein.

Am Donnerstagabend hatte die Polizei bei einem grösseren Einsatz in Biel einen ersten Verdächtigen angehalten. Der mit einem Messer bewaffnete Mann wurde von Schüssen aus einer Dienstwaffe getroffen. Der Verletzte befindet sich nach wie vor in Spitalpflege, wie Polizei und Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland mitteilten.

Der Verdacht, wonach der Mann etwas mit dem Gewaltdelikt zu tun hat, bestehe nach wie vor. Zur Rolle der beiden Männer und zum genauen Ablauf der Ereignisse laufen Ermittlungen, wie es weiter hiess.

Am Mittwoch hatte die Polizei in Lengnau in einer Wohnung die Leiche eines 38-jährigen Schweizers aus dem Kanton Bern gefunden. Dieser Mann war jedoch nicht in dieser Wohnung wohnhaft gewesen.

SDA