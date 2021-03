In Bieler Wohnung – Polizei nimmt drohenden Mann fest Die Berner Kantonspolizei hat am Montagabend in Biel einen Mann festgenommen, der zuvor vom Balkon aus Gegenstände in Richtung Polizei warf und Drohungen ausstiess.

Weil eine Gefahr für Dritte nicht ausgeschlossen werden konnte, sperrte die Polizei die Bieler Liegenschaft ab. (Archivbild aus Burgdorf) KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Berner Kantonspolizei hat am Montagabend in Biel einen Mann festgenommen, der zuvor vom Balkon aus Gegenstände in Richtung Polizei warf und Drohungen ausstiess. Die Ländtestrasse, an welcher der Polizeieinsatz ablief, war mehrere Stunden lang gesperrt.

Die Polizei war an diese Strasse ausgerückt, weil ihr gemeldet worden war, ein Mann habe dort eine Parkuhr beschädigt. Danach habe der Mann ein Haus betreten.

Wie die Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, stellten die Polizisten mehrere Möbelstücke und weitere Gegenstände vor dem fraglichen Haus fest. Sie schafften es nicht, Kontakt zum Mann aufzunehmen.

Kurze Zeit später trat dieser dann aber auf den Balkon, warf Gegenstände in Richtung Polizei und sprach verbale Drohungen aus.

Den Einsatzkräften gelang es in den Folgestunden, den Mann im Innern des Gebäudes ohne Gegenwehr anzuhalten. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Wache gebracht. Verletzt wurde niemand.

Vorsorglich beigezogen wurde die Berufsfeuerwehr Biel. Sie rückte mit einem Sprungtuch aus. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

SDA