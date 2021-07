Keine Masken, dafür Gesang – Polizei leitet Untersuchung gegen bernische SVP ein Nach Anzeigen aus der Bevölkerung untersucht die Kantonspolizei, ob an der SVP-Delegiertenversammlung gegen die Covid-Verordnung verstossen wurde. Sophie Reinhardt

Im Aaresaal des Gasthofs Kreuz in Belp war wenig zu sehen von den geltenden Abstandsregeln. Foto: Adrian Moser

Dicht gedrängt sassen am Dienstagabend über 400 SVP-Delegierte und Gäste im Belper Kreuzsaal. Von Hygienemaske und Abstand war wenig zu sehen. Grund für den Grossanlass war die Wahl des neuen SVP-Kantonalpräsidenten Manfred Bühler.

Ob an dem Anlass die geltenden Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit (BAG) verletzt wurden, untersucht jetzt die Kantonspolizei Bern, wie es bei der Medienstelle auf Anfrage heisst. Denn das BAG schreibt bei solchen Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat-Kontrolle eigentlich eine Belegung von maximal zwei Dritteln der Kapazität vor. Zudem gelten bei Grossveranstaltungen weiterhin die Distanzregeln und die Maskenpflicht. Bilder der Veranstaltung deuten darauf hin, dass dies an der SVP-Veranstaltung nicht eingehalten wurde. Ob der Abend, an dem auch der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg anwesend war, strafrechtliche Konsequenzen haben wird, ist derzeit noch unklar. «Wir untersuchen die gemachten Vorhalte von Amtes wegen», sagt Polizeisprecherin Isabelle Wüthrich.