Überfälle auf der Bundesterrasse – Polizei klärt neun Raubdelikte in der Stadt Bern auf Die Berner Kantonspolizei ist einer grösseren Bande von Jugendlichen auf die Schliche gekommen.

Blick auf die Bundesterrasse wo die mutmasslichen Räuber zugeschlagen haben. Foto: Manuel Zingg

Die Berner Kantonspolizei ist einer grösseren Bande von Jugendlichen auf die Schliche gekommen. Die insgesamt 14 Jugendlichen sollen in Gruppen von drei bis zehn Personen mehrere Raubdelikte in Bern verübt haben.

Die mutmasslichen Täter werden sich vor der Justiz verantworten müssen, wie die kantonale Jugendanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten. Zum Tatzeitpunkt waren die Angeschuldigten zwischen 14 und 17 Jahre alt.

Im Oktober 2020 hielt die Polizei auf der Grossen Schanze in Bern sechs Jugendliche an, die am Troxlerrain einen Mann bedrängt und auszurauben versucht hatten.

Weil die Polizei einen Zusammenhang zu weiteren Delikten am Abend zuvor vermutete, nahm sie umfangreiche Ermittlungen auf. So konnten insgesamt neun Raubdelikte in der Stadt Bern geklärt werden.

SDA

