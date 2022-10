Täter festgenommen – Polizei klärt Einbruchserie im Berner Jura und im Seeland auf Ein 30-jähriger Mann wurde während eines Einbruchs in Biel festgenommen. Im Sommer 2022 beging er mutmasslich zwanzig weitere Einbrüche.

Die Polizei hat eine Einbruchserie im Berner Jura und im Seeland geklärt. (Symbolbild) Foto: Walter Bieri

Ein Mann soll rund 20 Einbrüche in Moutier, Nidau und Biel begangen haben. Die Kantonspolizei Bern fasste den 30-Jährigen in flagranti, wie sie am Montag mitteilte.

Der mutmassliche Täter brach im Juli und August in eine Reihe von Restaurants, Coiffeursalons und Geschäfte ein. Dort entwendete er Bargeld und verschiedene Gegenstände. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Zudem richtete der Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Franken an.

Der Mann wurde Ende August bei einem Einbruch in Biel gefasst und sitzt nun in Haft. Er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

SDA/law

Fehler gefunden?Jetzt melden.