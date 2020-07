Aktion gegen «Renommierverkehr» – Polizei hat in Thun zehn Dröhn-Autos stillgelegt Die Kantonspolizei Bern hat in Thun Autos mit aufgemöbelten Auspuffanlagen aus dem Verkehr gezogen.

Ein mutmasslich getuntes Auto wird abgeschleppt. zvg

Bei einer Aktion gegen Autoposer in Thun hat die Kantonspolizei Bern zehn Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. 13 Lenker wurden zur Anzeige gebracht.

Das teilte die Stadt Thun am Dienstag mit. Sie geht seit längerem gegen den sogenannten Renommierverkehr vor. Die Polizei führte die Aktion im Auftrag der Stadt durch.

In den letzten Wochen seien vermehrt Autos mit abgeänderten Auspuffanlagen unterwegs gewesen, schreibt die Stadt Thun. Dadurch habe sich das Lärmproblem verschärft. Bei der Direktion Sicherheit und Soziales seien zahlreiche Reklamationen eingegangen.

Am Wochenende kam es zu der Aktion gegen die Autoposer. 20 Fahrzeuge wurden angehalten, 17 davon zur genauen Kontrolle ins Verkehrsprüfzentrum gebracht. Zehn Fahrzeuge legte die Kantonspolizei vor Ort still und zog sie aus dem Verkehr.

Gegen 13 Fahrzeuglenker wurden Anzeigen erlassen. Vorgeworfen werden ihnen unter anderem illegale Auspuffanlagen, typenfremde oder nicht geprüfte Anbauteile, Aufkleber an der Frontscheibe sowie unnötiges Verursachen von Lärm. In naher Zukunft werde es weitere solche Kontrollen geben, kündigten die Stadtbehörden an.

Aufgedröhnte Autos sind den Thuner Behörden ein Dorn im Auge - weil sie oft zu viel Lärm verursachen und die Bevölkerung nerven. zvg

( SDA / db )