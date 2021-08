Alertswiss warnte vor giftigen Stoffen – Polizei gibt nach Brand in Berner Chemiefabrik Entwarnung In Pieterlen hat am Samstagabend eine Chemiefabrik gebrannt. Alertswiss warnte, dass dabei giftige Stoffe freigesetzt wurden. Die Polizei gibt nun Entwarnung. SDA , Mathias Streit

In einer Chemiefirma in der Nähe von Biel hat es am Samstag gebrannt. Foto: Screenshot alert.swiss

In einer Chemiefirma im bernischen Pieterlen hat es am Samstagabend gebrannt. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagabend mitteilte.

Zunächst war kurz nach 19 Uhr über die Plattform des Bundes «Alertswiss» ein Alarm abgesetzt worden, weil die Behörden davon ausgingen, dass beim Brand Chemikalien freigesetzt wurden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Gemäss Informationen der Kantonspolizei konnten die rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle bringen und in der Folge löschen. Via «Alertswiss» erfolgte denn bald auch die Entwarnung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache gestellt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen brach der Brand im Triagebereich des Gefahrgutlagers aus, in welchem Behälter mit unterschiedlichen Substanzen gelagert waren. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenhöhe aufgenommen.

