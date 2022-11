Amoklauf in den USA – Polizei: Fünf Tote bei Schüssen in LGBTQ-Nachtclub Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Colorado Springs sind 5 Menschen getötet und 18 verletzt worden. Laut Berichten soll es sich um einen Nachtclub für Schwule und Lesben handeln.

Auf Videos, die im Netz kursierten, waren zahlreiche Polizeiautos mit Blaulicht bei einem Einsatz zu sehen. Quelle: Twitter

Bei Schüssen in einem LGBTQ-Nachtclub im US-Bundesstaat Colorado sind mindestens fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren in einem Nachtclub in der Stadt Colorado Springs am späten Samstagabend Schüsse gefallen. Der erste Notruf sei kurz vor Mitternacht eingegangen, sagte Polizeisprecherin Pamela Castro. Polizisten hätten den mutmasslichen Schützen im Club Q noch angetroffen.

Die Betreiber des Clubs zeigten sich im Onlinedienst Facebook erschüttert über den «sinnlosen Angriff auf unsere Community». Sie bedankten sich zudem bei «heldenhaften Gästen» des Clubs, die den Schützen überwältigt und mit ihrer schnellen Reaktion «diesen Hassangriff» beendet hätten.

Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.

