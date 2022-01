31-Jähriger in Untersuchungshaft – Polizei fasst mutmasslichen Tankstellen-Räuber von Sonceboz Der mutmassliche Täter des Raubüberfalls, der am Dienstag an einer Tankstelle in Sonceboz-Sombeval stattfand, wurde am späten Dienstagnachmittag festgenommen.

Der mutmassliche Täter eines Überfalls auf einen Tankstellenshops in Sonceboz ist gefasst worden. (Symbolbild) Foto: Keystone

Der mutmassliche Täter des Raubüberfalls vom Dienstag auf eine Tankstelle in Sonceboz-Sombeval ist am späten Dienstagnachmittag festgenommen worden. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

Hinweise aus der Bevölkerung hätten seine Identifizierung und die anschliessende Festnahme ermöglicht. Der 31-jährige Mann habe die Tat gestanden, schrieben die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei auf Twitter.

Mit einer Eisenstange bewaffnet hatte der Mann am frühen Dienstagmorgen in Sonceboz im Berner Jura einen Tankstellenshop überfallen. Mit der Stange bedrohte er die im Laden anwesende Person und forderte die Herausgabe der Kasse und von Geld, das sie auf sich trug. Anschliessend ergriff der Mann auf einem Velo die Flucht.

SDA/ske

