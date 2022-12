Beteiligte Personen gesucht – Polizei fasst Autofahrer nach Fluchtfahrt durch Bern In der Nacht auf Freitag ist ein Autolenker in Bern vor der Polizeikontrolle geflüchtet. Die Polizei hat ihn festgenommen und sucht mögliche Mitfahrer.

Die Berner Polizei konnte einen Autofahrer nach einer Fluchtfahrt stellen. (Symbolbild) Bild: Keystone

Die Kantonspolizei Bern hat einen 24-jährigen Mann gefasst, der sich in der Nacht auf vergangenen Freitag in Bern einer Polizeikontrolle entzogen hatte. Er ist geständig, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Der Mann fuhr in der Nacht auf den 23. Dezember vom Bahnhof her Richtung Spitalgasse. Das Auto hatte laut Polizei keine Kontrollschilder montiert. Als eine Patrouille den Mann zum Halten aufforderte, flüchtete dieser mit teils massiv überhöhtem Tempo durch die Innenstadt in Richtung Kornhausbrücke.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Doch im Spitalackerquartier verlor die Patrouille das Fahrzeug aus den Augen. Der Wagen wurde später in der Kasernenstrasse entdeckt. Den Halter suchte die Polizei am Freitagnachmittag an dessen Wohnort auf. Den Führerschein musste er abgeben, das Auto wurde sichergestellt.

Weitere Ermittlungen zur Fluchtfahrt seien im Gang, teilte die Polizei mit, und erliess einen Zeugenaufruf. Sie geht davon aus, dass sich weitere Personen im Fahrzeug befanden. Hinweise in diesem

Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 entgegen.

SDA/Miriam Schneuwly

Fehler gefunden?Jetzt melden.