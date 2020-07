Mehr Kontrollen von Autoposern – Polizei fährt Autotunern an den Karren Sie protzen mit lärmenden Boliden und wollen andere beeindrucken. Nun büsst die Berner Polizei gezielt solche Autoprotzer. Auch die Politik macht Druck. Das stört den bekanntesten Berner Autotuner. Mathias Streit

Die Corona-Krise hat den Autoposern zusätzlichen Auftrieb beschert. Foto: Manu Friederich

Tiefer Gang, aufheulender Motor – sogenannte Autoposer sorgen bei vielen für rauchende Köpfe. Im Kanton Bern geht die Polizei seit einigen Wochen deshalb verstärkt gegen die zumeist jungen Protzer vor. Bei Kontrollen im Seeland, im Oberaargau und in Thun fischte sie über zwanzig illegal umgebaute Fahrzeuge aus dem Verkehr. Hinzu kommen mehrere Dutzend Anzeigen wegen «unnötigen Verursachens von vermeidbaren Lärm». Auch in anderen Kantonen wird öfter geprüft. Beinahe täglich gibt es Meldungen zu konfiszierten Boliden. Das sorgt in der Tuner-Szene für Unmut.