In Bernmobil-Bus – Polizei erwischt zwei Taschendiebinnen in flagranti Am Dienstagnachmittag gingen der Polizei in Bern zwei Taschendiebinnen ins Netz. Die Frauen im Alter von 23 und 40 Jahren wurden festgenommen.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag bei einer gezielten Fahndungsaktion in Bern zwei Frauen bei einem Taschendiebstahl in flagranti erwischt.

Die beiden Frauen wurden laut Polizeiangaben dabei beobachtet, wie sie in öffentlichen Verkehrsmitteln vermehrt den engen Kontakt zu Fahrgästen suchten. Bei der Haltestelle Nydegg bestiegen sie den Bus Nr. 12 in Richtung Inselspital und entwendeten einem Fahrgast die Brieftasche aus der Umhängetasche.

Die zwei mutmasslichen Diebinnen im Alter von 23 und 40 Jahren wurden angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Die beiden Frauen wurden vorläufig festgenommen und am Folgetag nach umfangreichen Abklärungen wieder entlassen. Sie werden angezeigt.

