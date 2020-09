Razzia in Kappelen – Polizei entdeckt Hanf-Indooranlage und nimmt zwei Männer fest In Kappelen im Berner Seeland hat die Polizei eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Darin wuchsen mehr als 2000 Pflanzen.

Die in Kappelen sichergestellten Hanfpflanzen. Foto: Keystone/Kantonspolizei Bern

Die Kantonspolizei ist am Dienstag in einem Industriegebäude in Kappelen auf eine Hanf-Indooranlage gestossen. Darin wuchsen mehr als 2000 Pflanzen. Die Polizei hat zwei Männer vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei und die regionale Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, stellte die Polizei in Busswil bei Büren auch rund ein Kilogramm zum Konsum aufbereitetes Marihuana sowie zirka 17 Kilogramm geerntete Hanfpflanzen sicher. Das Marihuana und die Hanfpflanzen wurden abtransportiert und vernichtet. Die Gerätschaften in Kappelen transportierte die Polizei ebenfalls zur Vernichtung ab. Polizei und Justiz gehen davon aus, dass die Hanfpflanzen in Kappelen gezüchtet und geerntet wurden, ehe sie in Busswil zur Trocknung ausgelegt und in der Folge weiterverarbeitet wurden.

Die beiden festgenommenen Männer sind teilweise geständig und werden sich wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz zu verantworten haben. Sie sind 31- und 35-jährig. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft sind weitere Ermittlungen im Gang, insbesondere zur Klärung der Rollen der beiden Angehaltenen.

SDA