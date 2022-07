Drama an der Axenstrasse – Polizei-Cheftaucher: «Man erschrickt sehr, wenn man eine Leiche unter Wasser findet» Das Unfallauto im Vierwaldstättersee ist gefunden. Ein St. Galler Polizeitaucher weiss aus Erfahrung, wie schwierig und belastend die Bergung sein kann. Alexandra Aregger

Zwei Bergungsschiffe trafen am Dienstag bei der Unfallstelle an der Axenstrasse ein. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

«Ich war gerade auf dem Heimweg aus den Ferien, da sah ich einen Helikopter über der Axenstrasse kreisen», sagt Christian Baumann. Der Cheftaucher der Kantonspolizei St. Gallen sieht kurze Zeit später das durchbrochene Geländer, als er an der Unfallstelle vorbeifährt. Er realisiert sofort, was passiert ist. «Mein erster Gedanke war: Hoffentlich sind die Insassen an der Wasseroberfläche. Sonst wird das eine Knacknuss.»