Keine Personen im Unfallauto – Polizei birgt bei Aarwangen ein Auto aus der Aare – und rätselt Aus noch unklaren Gründen ist in der Nacht auf Montag in der Region Aarwangen ein Auto in die Aare geraten. Im Fahrzeug befanden sich keine Personen.

Nach einem Unfall in der Region Bannwil hat die Polizei am Montag ein Auto aus der Aare gezogen. Im Unfallauto befanden sich keine Perosnen. Auch in der Umgebung hat die Polizei bei einer Suche keine Personen gefunden, die im Zusammenhang mit dem Unfall standen.

Die Hintergründe und Umstände des Vorfalls sind noch nicht geklärt, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Entsprechende Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht Hinweise und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Kurz vor Mitternacht ins Wasser geraten

Am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht wurde die Polizei über einen Unfall im Gebiet Schwanau in der Gemeinde Bannwil informiert. Die ausgerückten Polizeikräfte fanden daraufhin einen schwarzen Audi e-tron in der Aare. Die Polizei konnte sich rasch Zugang ins Innere des leeren Wagens verschaffen.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Auto zwischen Schwanau und der Ländte in Aarwangen über Feldwege ans Ufer der Aare gefahren sein. Zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr geriet es ins Wasser.

Der Wagen konnte am Montag geborgen werden. Im Einsatz standen diverse Patrouillen und Spezialdienste der Polizei wie etwa die Seepolizei, aber auch Angehörige von Feuerwehren und der Pontoniere Aarwangen. Auch eine Ambulanz war vorsorglich aufgeboten worden.

SDA/nfe

Fehler gefunden?Jetzt melden.