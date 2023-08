Verdacht auf sexuelle Übergriffe – Polizei auf Mallorca nimmt 6 Männer fest – darunter ein Schweizer Die fünf Franzosen und der Schweizer werden beschuldigt, eine junge Britin sexuell angegriffen zu haben. Ein Richter hat die Inhaftierung der Verdächtigen angeordnet.

Mallorca ist bei Feriengästen sehr beliebt – aber immer wieder muss die Polizei bei strafbaren Handlungen eingreifen. Foto: Keystone (Symbolbild)

Wegen mutmasslicher sexueller Übergriffe auf eine junge Britin wurden fünf französische Touristen und ein Schweizer Feriengast festgenommen. Wie die spanische Polizei am Mittwoch mitteilte, soll sich der Vorfall am Montag im Morgengrauen in einem Hotel im Ferienort Magaluf auf der bei Gästen beliebten Insel Mallorca ereignet haben.

Spanische Medien berichteten, das Sicherheitspersonal des Hotels habe die Polizei gerufen, nachdem es die um Hilfe schreiende Britin direkt vor dem Gebäude gefunden hätte.

Den Medienartikeln zufolge hatte sie zugestimmt, einen der Verdächtigen in sein Zimmer zu begleiten. Dort wurde sie dann mutmasslich von allen sechs Beschuldigten sexuell angegriffen. Es gelang ihr zu fliehen. Die Polizei nahm die Verdächtigen kurz darauf fest.

Ermittlungen dauern an

Ein Richter ordnete die Inhaftierung der sechs Verdächtigen an, während die Ermittlungen zu den Vorwürfen andauerten. Dies erklärte ein Sprecher der spanischen Guardia Civil, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Nach spanischem Recht umfasst ein sexueller Übergriff eine breite Palette von Straftaten, von Online-Missbrauch und ungewolltem Begrapschen bis hin zu Vergewaltigung, für die jeweils unterschiedliche Strafen gelten.

