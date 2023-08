Politskandal in Bayern – Antisemitisches Pamphlet bringt Aiwanger in Bedrängnis Der bayerische Vize-Ministerpräsident soll als Gymnasiast ein rechtsextremistisches Flugblatt verfasst haben. Seine bisherigen Erklärungen überzeugen nicht. Katja Auer , Sebastian Beck , Andreas Glas , Johan Osel aus München

Ein Politiker der Grenzüberschreitungen: Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident Bayerns. Foto: Keystone

In der hitzigen Debatte über ein antisemitisches Flugblatt aus der Jugendzeit von Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger hat sich Charlotte Knobloch zu Wort gemeldet, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Holocaust-Überlebende. «Ich bin sprachlos und entsetzt über das Pamphlet, das jetzt bekannt geworden ist und mich im Tonfall an die übelsten Hetzschriften der NS-Zeit erinnert», teilte sie am Sonntag mit. «Schon der Verdacht, dass ein Spitzenpolitiker mit diesem Text verbunden sein könnte, ist brandgefährlich», meinte Knobloch weiter. Die Debatte um das antisemitische Pamphlet aus Aiwangers Umfeld habe «viel Vertrauen zerstört, das jetzt mühsam wiederhergestellt werden muss».