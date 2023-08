Rechteste und linkste Berner Politikerin – Politisch liegen Welten zwischen ihnen Sie könnten nicht unterschiedlicher ticken: Ob das Treffen der beiden «extremen» Grossrätinnen den Beginn einer wunderbaren politischen Freundschaft signalisiert? Alexander Sury

Da lachen sie zusammen: Sandra Schneider (SVP) und Christa Ammann von der Alternativen Linken im Innenhof des Berner Generationenhauses. Foto: Dres Hubacher

Da sitzen sie also an einem Tisch, und der Journalist kommt nicht umhin, festzustellen, dass die SVP-Politikerin Sandra Schneider zu seiner Linken Platz genommen hat und Christa Ammann, die Vertreterin der Alternativen Linken, zu seiner Rechten. Und noch etwas ist ihm aufgefallen. Fügt man die beiden Nachnamen in der richtigen Reihenfolge zusammen, ergibt das den Namen eines ehemaligen FDP-Bundesrats: Schneider-Ammann. Könnte man sagen, dass die FDP sozusagen die politische Mitte zwischen diesen beiden «extremen» Positionen markiert? Christa Ammann verdreht die Augen und ruft: «Also bitte, die FDP ist in meinem Selbstverständnis definitiv keine Mitte-Partei.» Und Sandra Schneider schüttelt lächelnd den Kopf.