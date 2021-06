Erweiterung des Bärenparks – Politik zerpflückt Ausbaupläne Mehr Platz für mehr Tiere: Die Berner Stadtregierung will den Bärenpark vergrössern. Doch viel Support geniesst das Ansinnen nicht. Naomi Jones , Sophie Reinhardt

Eignet sich der Aarehang für die Erweiterung des Bärenparks? Das will die Stadt mit einer geologischen Untersuchung feststellen. Foto: Beat Mathys

Der Aufschrei war gross, als die Stadt Bern vor zwei Jahren ihre Ausbaupläne für den Bärenpark bekannt gab. Die geplante Bärenzucht sei «ethisch fragwürdig» und das Tourismuskonzept dahinter nicht nachhaltig, hiess es etwa. Auch an das finanzielle Fiasko bei der Erstellung des Bärenparks wurde erinnert; eine Erweiterung sei deshalb «unverschämt», fand etwa das Grüne Bündnis.

Unterdessen sei das Projekt «nochmals diskutiert» worden, wie der zuständige Gemeinderat Reto Nause (Die Mitte) am Montag vor den Medien sagt. Allerdings, im Kern hält die Stadtregierung an den Plänen fest. Man wolle künftig vermehrt auf «sanften Tourismus» setzen und auch die Berner Bevölkerung zum Verweilen im erweiterten Bärenpark einladen. «Wir wollen nicht nur mehr Platz für mehr Tiere, sondern auch für die Menschen», so Nause. Die Gehege sollen wenn möglich verdoppelt werden. Doch erst wenn die Vorstudie vorliege, könne man sagen, ob das auch möglich sei. Sollte sich der Untergrund nicht für feste Mauern eignen, müsste das Gehege kleiner ausfallen.