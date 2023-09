Politik nach dem «Erika-Prinzip» – Wie Entscheide der Stadt Bern auf Kantonsebene gekippt werden Das revidierte Polizeigesetz würde dem Kanton erlauben, gegen den Willen der Stadt Kameras zu installieren – zum Beispiel bei der Reitschule. Bernhard Ott Michael Bucher

Im Bereich des Berner Bahnhofs dürfen die SBB Kameras installieren. Im öffentlichen Raum ist ansonsten die Stadt zuständig. Neu soll auch der Kanton bestimmen dürfen. Foto: Adrian Moser

Soll der Kanton Bern Gemeinden zwingen können, an «Orten mit erhöhter Gefahrenlage» Überwachungskameras zu installieren – selbst wenn diese gar nicht wollen? Darüber entscheidet diese Woche das Kantonsparlament im Rahmen der Teilrevision des Polizeigesetzes. Die Städte Bern, Thun und Biel sowie der Gemeindeverband üben harsche Kritik am Vorhaben. Sie sehen die Gemeindeautonomie verletzt.

Weil die umstrittene Bestimmung ein Teil der Gesetzesrevision ist, stehen die Chancen gut, dass sie vom bürgerlich dominierten Kantonsparlament durchgewunken wird. Es wäre ein erneuter Erfolg des sogenannten «Erika-Prinzips». Den Begriff kreierte einst ein «Bund»-Journalist in Anlehnung an die ehemalige Stadtberner SVP-Grossrätin Erika Siegenthaler.

«No parking, no business» lautete das Motto der einstigen SVP-Stadt- und -Grossrätin Erika Siegenthaler. Sie hat es im Kantonsparlament geschafft, das strenge städtische Parkplatzregime zu lockern. Foto: Walter Pfäffli

Nach ihrem Wechsel vom Stadt- ins Kantonsparlament war es ihr 1998 im Grossen Rat gelungen, die restriktiven Parkplatzvorschriften in der Stadt Bern erheblich zu lockern. Ein vom Kantonsparlament überwiesener Vorstoss Siegenthalers besagte, dass kommunale Parkplatzvorschriften nicht strenger sein dürfen als kantonale.

Die Umsetzung des 1997 von den Stadtberner Stimmberechtigten genehmigten Verkehrskompromisses wurde dadurch erschwert. Dieser besagte, dass oberirdische Parkplätze in der Altstadt durch unterirdische ersetzt werden sollen. Der Kompromiss bedeutete de facto bereits einen Verzicht auf die Umsetzung der 1989 von den Stadtbernerinnen und Stadtbernern an der Urne genehmigten Pendlerstopp-Initiative der SP, die unter anderem ein Verbot des Ausbaus von Parkhäusern beinhaltete.

Das «Erika-Prinzip» besagt also, dass bürgerliche Grossratsmitglieder aus der Stadt Bern im Kantonsparlament Anliegen durchzubringen versuchen, mit denen sie selber oder ihre Parteikolleginnen im rot-grün dominierten Stadtparlament oder in einer städtischen Volksabstimmung gescheitert sind. Der Zwang zur Videoüberwachung geht zwar nicht auf einen Stadtberner Grossrat zurück, sondern auf den Burgdorfer Francesco Rappa (Die Mitte). Doch der Effekt bliebe derselbe: Der Kanton «korrigiert» Entscheide der Stadt Bern. In der Vergangenheit gab es mehrere solche Manöver. Ein paar Beispiele:

Thomas Fuchs, Virtuose des «Erika-Prinzips»

Dem damaligen Jungpolitiker Thomas Fuchs ist es durch Mobilisierung der Landbevölkerung gelungen, das von der Stadtbevölkerung genehmigte erste Projekt Tram Bern West im Kantonsreferendum zu kippen. Foto: Walter Pfäffli

Ein ausgewiesener Virtuose bei der Anwendung des «Erika-Prinzips» ist Grossrat Thomas Fuchs (SVP). Er hat nach dem Ja der städtischen Stimmbevölkerung zum Tram Bern West das Referendum auf Kantonsebene ergriffen. Dabei hat das von ihm gegründete Gegnerkomitee die Abstimmung im Mai 2004 zu einer Stadt-Land-Ausmarchung gemacht; das 253-Millionen-Projekt wurde mit einer hauchdünnen Mehrheit abgelehnt. Das zweite Tramprojekt konnte Fuchs allerdings nicht mehr stoppen.

In der jüngsten Vergangenheit griff Fuchs wieder gerne aufs «Erika-Prinzip» zurück. So hat er vor ein paar Wochen mit Mitstreitern einen Vorstoss zur Einführung eines Bettelverbots im Kanton eingereicht, nachdem diverse Versuche der SVP in diese Richtung im Berner Stadtrat in den letzten Jahrzehnten gescheitert waren. Gleich mit zwei Vorstössen im Grossen Rat richtete sich Fuchs zuletzt gegen die städtische Beteiligung an einem «sozialhilfeähnlichen Unterstützungsangebot» der katholischen Kirche für Ausländer, Flüchtlinge und Sans-Papiers.

Kulturzentrum Reitschule

Geht es beim revidierten Polizeigesetz darum, gegen den Willen der Stadt Bern Videokameras vor der Reitschule zu platzieren? Rot-grüne Politikerinnen und Politiker vermuten dies. Foto: Ruben Wyttenbach

Seit jeher ist der Ärger über das linksautonome Kulturzentrum ausserhalb der Stadtgrenze am grössten. Dass sich das Stadtberner Stimmvolk fünfmal für die Reitschule ausgesprochen hatte, hielt die Junge SVP 2016 nicht davon ab, auf kantonaler Ebene eine Anti-Reitschule-Initiative zu lancieren. Die Idee: Die Stadt Bern soll im kantonalen Finanzausgleich schlechtergestellt werden, wenn sie die Reitschule weiter duldet.

Dieses «Buebetrickli» ging sogar dem bürgerlich dominierten Grossen Rat zu weit, er erklärte die Initiative für ungültig. Auch das Bundesgericht sah die Gemeindeautonomie verletzt und schob dem Vorhaben 2018 endgültig den Riegel.

Beim Zwang zur Videoüberwachung im aktuell revidierten Polizeigesetz könnte es auch um Berns umstrittensten Hotspot gehen – zumindest in den Augen vieler Stadtberner Politikerinnen und Politiker. Obwohl im Vorstoss keine Beispiele genannt werden, sehen diese in den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes einen Versuch, die Kompetenz zur Platzierung von Kameras bei der Reitschule an den Kanton zu übertragen. Die Rede ist deshalb auch von einer «Lex Reitschule».

Städtische Billettsteuer

Die Grossräte Max Sterchi (SVP) und Daniel Lack (FDP) freuen sich im Januar 2002 im Grossen Rat über die Abschaffung der städtischen Billettsteuer. Foto: Andreas Blatter

Ein finanziell schmerzhafter Coup für die Stadt war die Abschaffung der städtischen Billettsteuer, die der Grosse Rat im Januar 2002 auf Antrag des Stadtberner SVP-Politikers Max Sterchi und des Muriger Grossrates Daniel Lack (FDP) beschlossen hatte. Die Billettsteuer wurde 1990 von den städtischen Stimmberechtigten gutgeheissen. Sie wurde auf den Eintrittspreisen für Sport- und Kulturveranstaltungen erhoben. Ihre Abschaffung führte zu einem Loch von 6 Millionen Franken pro Jahr in der Stadtkasse.

Parkieren im Raum Wankdorf

In der Tradition seiner Parteikollegin Erika Siegenthaler nahm SVP-Grossrat Beat Schori über das Kantonsparlament das Parkplatzregime der Stadt ins Visier. Foto: Andreas Blatter

Offen bekannt zum «Erika-Prinzip» hat sich der einstige Stadt- und Grossrat Beat Schori (SVP). So etwa Ende Januar 2006, als er seinen Support für einen Vorstoss von Parteikollegen gegen den von der Stadt betriebenen Abbau von Parkplätzen im Raum Wankdorf mit dem Satz begründete: «Die Stadt Bern mit den zurzeit herrschenden Mehrheitsverhältnissen wird aber nicht zu dieser Einsicht gelangen, und deshalb ist es nichts als recht, wenn man von Kantonsseite her schaut.»

Der vom Grossen Rat überwiesene Vorstoss gab dem Kanton gar die Möglichkeit zum Erlass einer kantonalen Überbauungsordnung, die der Stadt jeglichen Einfluss auf die Gestaltung des Raums Wankdorf entzogen hätte. So weit ist es in der Folge aber nicht gekommen.

Schori stimmte im Grossen Rat etwa auch gegen die Mehrwertabschöpfung, die der Kanton bei der Überbauung des Von-Roll-Areals der Stadt zahlen musste. Er begründete sein Verhalten einmal damit, dass ein Grossrat «seine Optik öffnen» müsse. Das bedeute, das Wohl des ganzen Kantons im Auge zu haben.



Ladenöffnungszeiten

Nach mehreren Anläufen hat es der Stadtberner Grossrat Adrian Haas (FDP) 2018 schliesslich geschafft: Der Grosse Rat sprach sich für längere Ladenöffnungszeiten in der Berner Altstadt aus. Foto: Stefan Anderegg

Den Blick fürs grosse Ganze hatte einst auch der Stadtberner FDP-Grossrat Adrian Haas. Sein Blick richtete sich auf die Touristen aus der ganzen Welt, welche die untere Altstadt besuchen. Seine Motion verlangte, dass Läden zwischen Zytglogge und Nydeggbrücke neu auch an Sonntagen öffnen dürfen. Nach intensiver Debatte stimmte der Grosse Rat 2018 der Liberalisierung knapp zu.

Das Kantonsparlament boxte die Vorlage durch, obwohl in der Stadt Bern der Widerstand gross war. Die Stadtregierung, die Innenstadtorganisation Berncity, die Altstadtleiste – sie alle lehnten die ausgedehnten Öffnungszeiten ab. Beklagt wurden etwa die dadurch erzeugte Marktverzerrung, die Einschränkung der Sonntagsruhe und der hohe Kontrollaufwand.

Selbst unter den Ladenbesitzern, die von der Liberalisierung profitieren sollten, äusserten einige Skepsis. Sonntags zu öffnen, würde sich nicht rentieren, so ihre Einschätzung. Das Beispiel unterscheidet sich insofern von den anderen, als es sich hier nicht um einen Zwang für die Stadt handelt, sondern um die (unerwünschte) Schaffung von neuen Möglichkeiten.

Macht sich seit jeher für mehr Videoüberwachung an Hotspots stark: Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP). Foto: Adrian Moser

Zur aktuellen Debatte um den Zwang zur Videoüberwachung sei eine interessante Randnotiz erwähnt: Vor über zehn Jahren kam es in Bern in der Thematik zu einem verblüffend ähnlichen Manöver. Mittendrin: der damalige Grossrat und heutige Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP).



Der Berner Stadtrat hatte sich damals bei der Einführung des städtischen Videoreglements gleich selbst die Kompetenz übertragen, über mögliche Standorte von Überwachungskameras zu bestimmen. Ursprünglich sollte der Gemeinderat diese Befugnis haben. Das stiess dem damaligen Grossrat Philippe Müller sauer auf, sodass er auf Kantonsebene mit einem Vorstoss aktiv wurde. Dieser verlangte, dass nur die Exekutive entscheiden kann, wo in ihrer Gemeinde Kameras installiert werden.

2011 stimmte das Kantonsparlament Müllers Motion zu. Die Linke schäumte, sprach von einem «faulen Trick». Müller habe damit einzig einen Entscheid des Berner Stadtrates aushebeln wollen. Dieser konterte: «Es geht hier um Sicherheit, nicht um Gemeindeautonomie.» Exakt um diese Frage wird sich auch die Grossratsdebatte von dieser Woche drehen.

