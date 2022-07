Umstrittene Wahl – Polemikerin im Dienst der Regierung Ferda Ataman nennt die Deutschen gerne «Kartoffeln», um auf Ausgrenzungsmechanismen aufmerksam zu machen. Ab sofort wirkt sie als Beauftragte gegen Diskriminierung. Dominique Eigenmann aus Berlin

Diskriminiert sie selbst statt gegen Diskriminierung zu kämpfen? Die Publizistin Ferda Ataman ist die bisher umstrittenste Personalie der deutschen Regierung. Foto: Jörg Carstensen (Keystone)

42 Beauftragte beschäftigt die deutsche Regierung derzeit, sie kümmern sich um Themen von Afghanistan bis Schienenverkehr. So gesehen, ist das Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten eher wenig bedeutsam, was sich auch darin zeigt, dass es zuletzt vier Jahre lang unbesetzt blieb. Doch seitdem die Ampel-Regierung auf Vorschlag der Grünen angekündigt hat, dass Ferda Ataman das Amt neu besetzen soll, machen rechte Kulturkämpfer gegen die linke Kulturkämpferin mobil. Und wie immer, wenn es um Symbole geht, geht es scheinbar um alles.

Statt die Zusammengehörigkeit der Gesellschaft zu stärken, spalte Ataman und vertiefe die Gräben, schimpfen ihre Gegner. Sie beleidige und diskriminiere lieber die deutsche Mehrheitsgesellschaft, als sich konkret für benachteiligte Minderheiten einzusetzen. Die konservativen Oppositionsparteien CDU, CSU und AfD nannten sie eine «krasse Fehlbesetzung» und kündigten an, ihre Wahl im Bundestag verhindern zu wollen. Selbst bei der mitregierenden FDP halten manche die Aktivistin für «unwählbar».

Sie hat sich viele Feinde gemacht

Die 42-jährige Politologin, die in Stuttgart als Kind türkischer Eltern geboren wurde und in Nürnberg aufgewachsen ist, hat sich als Publizistin viele Feinde gemacht. Je nach politischer Nähe wird sie als streitbar bis streitsüchtig beschrieben. Migration, Integration und Rassismus waren von Beginn an die Themen, die sie in Fahrt brachten.

2005 schrieb sie zunächst Reden für den damaligen Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen, den späteren CDU-Chef und Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Bekannt wurde sie aber vor allem als spitzzüngige Kolumnistin des «Spiegel». Mit Polemiken machte sie auf sich, ihre Kolumne und ihr Thema aufmerksam, im Zuge von heftigen Kontroversen avancierte sie zum Feindbild konservativer und rechter Kreise.

Seehofers Wut – und die Sache mit der Kartoffel

2018 rückte Ataman Horst Seehofer, den damaligen Innen- und Heimatminister, in die Nähe nationalsozialistischer «Blut-und-Boden»-Ideologie, was den CSU-Politiker derart erzürnte, dass er einem nationalen Integrationsgipfel fernblieb, an dem Ataman teilnehmen sollte. Die Publizistin stritt den Zusammenhang stets ab und behauptete, sie habe nur darauf aufmerksam machen wollen, wie reaktionär Seehofers Heimatkonzept aus Sicht von Migrantinnen wirke.

2020 verteidigte Ataman im «Spiegel», dass Einwanderer Deutsche «Kartoffeln» nennen, ob ironisch oder beleidigend. Manche merkten eben nur in der Umkehrung, wie Fremdzuschreibungen wirkten. Ein von ihr gegründeter Medienverein vergibt jedes Jahr eine «Goldene Kartoffel», vorzugsweise an Medien, die über Probleme bei der Integration von Geflüchteten oder die Kriminalität arabischer Clans berichten. In einem Buch forderte Ataman, man solle Menschen, die irgendwie anders aussähen als man selbst, nicht immer fragen, woher sie kämen – auch nicht aus echtem Interesse. Das stigmatisiere subtil immer weiter.

12’000 Tweets gelöscht

Ataman schrieb und sagte häufig Richtiges und Wichtiges, auch wenn viele Deutsche vieles davon lieber nicht hören wollten. Als linke Identitätsaktivistin mit Hang zur Provokation überzog sie aber auch immer wieder gnadenlos. Etwa als sie in der Pandemie Spitäler verdächtigte, migrantische Patientinnen nicht genauso gut zu behandeln wie biodeutsche.

Weil sie als Beauftragte der Regierung nicht jeden zweiten Tag mit früheren Spitzen konfrontiert werden wollte, löschte Ataman kurz vor Amtsantritt nahezu alle ihrer 12’000 Kommentare auf Twitter. «Zu einem unbeschriebenen Blatt macht sie das noch lange nicht», ätzte jemand aus der FDP.

Ein breiterer Ansatz ist jetzt nötig

Wie sehr Ataman selbst links der Mitte und abseits der Mehrheitsgesellschaft polarisiert, zeigt der Umstand, dass auch in linksliberalen Medien wie dem «Spiegel» oder der «Süddeutschen Zeitung» Kommentare erschienen, die ihr Profil als ungeeignet oder wenig hilfreich für ihr Amt beurteilten. Konservative Einwanderer äusserten ebenso Vorbehalte wie manche Integrationspraktiker.

Trotz der Kritik und der Kampagne gegen sie wurde Ferda Ataman am Donnerstag vom Bundestag ins Amt gewählt, wenn auch nur knapp. Künftig muss sie Anlaufstelle für alle sein, die sich in Deutschland diskriminiert fühlen, nicht nur für Migrantinnen. Man wird sehen, was sie dabei bewirken kann.

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin

