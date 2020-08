Geister-Meister YB – Pokal und Torrekord – nur die Pointe fehlt Die Young Boys schlagen St. Gallen 3:1 und beenden die Saison mit 8 Punkten Vorsprung auf die Ostschweizer. Marco Wölfli wird verabschiedet. Dominic Wuillemin

Da ist er: der begehrte Meisterpokal vor dem Spiel. Foto: Raphael Moser Nach über 20 Jahren in Geld-Schwarz: Marco Wölfli wurde vor dem Spiel für seine denkwürdige Karriere geehrt. Foto: Christian Pfander 1 / 21

Einen kurzen Blick können die St. Galler darauf werfen. Wenn sie denn mögen. Am Spielfeldrand steht der Meisterpokal, gelb-schwarz verziert, als kleine Erinnerung, um was es in dieser Partie hätte gehen können.