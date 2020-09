Fin du Tour – Pogacar lässt sich in Paris feiern Tadej Pogacar ist der Sieger der 107. Tour de France. Den letzten Etappensieg der diesjährigen Austragung sicherte sich der Punkteleader Sam Bennett.

Tadej Pogacar (M.) mit Teamkollegen während der Triumphfahrt Richtung Paris. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Der Slowene Tadej Pogacar hat die 107. Tour de France gewonnen. Der erst 21 Jahre alte Radprofi holte sich am Sonntag in Paris den Gesamtsieg vor seinem Landsmann Primoz Roglic und ging als zweitjüngster Tour-Gewinner in die Geschichte der Rundfahrt ein. Den Etappensieg auf der Champs-Élysées sicherte sich der beste Sprinter, Sam Bennett.

Später bei der Siegerehrung darf Marc Hirschi ebenfalls aufs Podest. Der 22-jährige Schweizer, der einen Etappensieg feierte und in diversen Fluchtgruppen vertreten war, wurde von der Organisation zum kämpferischsten Fahrer der diesjährigen Tour ausgezeichnet.

dpa