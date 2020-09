Tour de France – Pogacar fängt Leader Roglic sensationell ab und holt Gesamtsieg Unglaubliche Szenen bei der vorletzten Etappe an der Tour de France: Der Slowene Pogacar überholt Landsmann Roglic und steht vor dem Gesamtsieg.

Tadej Pogacar gelingt der Coup. Foto: Thibault Camus (Keystone/EPA) Primoz Roglic verliert den sicher geglaubten Tour-Sieg. Foto: Thibault Camus (Keystone/EPA) Der Schweizer Marc Hirschi wird als angriffigster Fahrer mit dem Titel Supercombatif prämiert. Foto: Getty Images 1 / 4

Der junge Slowene Tadej Pogacar hat völlig überraschend im Bergzeitfahren der 107. Tour de France seinen Landsmann Primoz Roglic noch an der Spitze der Gesamtwertung abgelöst und steht vor dem Gesamtsieg. Der 21-Jährige gewann am Samstag nach einer beeindruckenden Fahrt den Kampf gegen die Uhr über 36,2 Kilometer von Lure nach La Planche des Belles Filles und liess Roglic 1:56 Minuten hinter sich.

Pogacar geht mit einem Vorsprung von gut einer Minute auf die letzte Etappe nach Paris, wo das Gelbe Trikot traditionsgemäss nicht mehr angegriffen wird. Dabei war Roglic mit einem Polster von 57 Sekunden auf die 20. und vorletzte Etappe gegangen. Doch von Kilometer zu Kilometer holte Pogacar auf.

Hirschi erhält Auszeichnung

Marc Hirschi wurde an der Tour der ehrenvolle Titel Supercombatif zuteil. Damit ist der Schweizer der angriffigste Fahrer. In den letzten drei Wochen gewann Hirschi bei seiner Premiere an der Tour de France die 12. Etappe, zudem belegte der 22-Jährige Platz 2 – einmal fuhr Hirschi als Drittschnellster ins Ziel.

Die 21. und letzte Etappe startet am Sonntag in Mantes-la-Jolie und endet nach 122 Kilometer auf den Champs Élysées. Dort dürfte es wieder zu einem Massensprint kommen. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen sind aber nur 5000 Zuschauer im Zielbereich erlaubt.

