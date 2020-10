Erster Roman von Stefanie Sargnagel – Poesie, Party und ein bisschen belästigt werden Um Stefanie Sargnagel ist es stiller geworden im Internet. Weil sie ein Buch schreiben musste und keine Zeit zum Twittern hatte. Nora Zukker

Die Wiene r in Stefanie Sargnagel e rzählt in ihrem erste n Roman von ihrer Jugend, die sich zwischen Party und Poesie bewegte. Foto: Apollonia Theresa Bitzan

Samstagabend, 20 Uhr, wir sind beide nüchtern. So weit ist es also gekommen. Wir treffen uns dort, wo Stefanie Sargnagel herkommt. Im Internet. Gerade spielt sie sich selbst. In einer Mockumentary, einer Doku darüber, wie über sie ein Film gemacht wird, basierend auf ihren Texten. «Es ist schon Sargnagel, aber nicht von mir gestagt. Eine Variation von Sargnagel, alles sehr wagemutig.»