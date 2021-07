Wahlfälschung in der Schweiz – Plötzlich waren die Wahlzettel verschwunden In Frauenfeld muss sich der ehemalige Stadtschreiber vor Gericht verantworten. Der Fall weist auf Sicherheitslücken im Schweizer Wahlsystem hin. Jacqueline Büchi

Welche Sicherheitslücken den mutmasslichen Wahlbetrug möglich machten, wird der Prozess zeigen. Felix Schaad/Tamedia AG

Kosovo, Namibia, Südafrika: Als Wahlbeobachter stand Silvano Moeckli schon in vielen Ländern der Welt im Einsatz. Im Moment gilt das Interesse des emeritierten Politologie-Professors aber der Schweiz. Genauer: dem Thurgau.

In Frauenfeld kommt es am Dienstag zu einem Prozess gegen den ehemaligen Stadtschreiber Ralph Limoncelli, der wegen qualifizierter Wahlfälschung angeklagt ist. Er soll bei den Grossratswahlen vergangenes Jahr rund hundert Wahlzettel der GLP entsorgt und durch solche der SVP ersetzt haben. So steht es in der Anklageschrift. Limoncelli bestreitet die Vorwürfe.

«Dieser Prozess ist in der Schweizer Geschichte bislang einzigartig», sagt Politologe Moeckli. «Eine mutmassliche Wahlmanipulation während oder nach der Auszählung – ein solcher Fall ist mir hierzulande noch nicht untergekommen.»

Dieser Fall ist anders gelagert

Zwar tauchen in der Schweizer Kriminalstatistik fast jedes Jahr ein paar vereinzelte Fälle von Wahlfälschungen auf. Meist dürfte es sich aber um Tricksereien Einzelner bei der Stimmabgabe handeln. Um Wahlcouverts, die in Altersheimen eingesammelt und ausgefüllt werden. Oder Fälle wie jener des Basler Grossrats Eric Weber, der nachweislich zwei Frauen dazu gedrängt hatte, ihn mit extra angeforderten Stimmunterlagen zu wählen.

Wahlfälschungsvorwürfe waren es auch, die SP-Nationalrat Ricardo Lumengo im Jahr 2011 die Wiederwahl kosteten. Der Politiker hatte 44 Wahlzettel für Immigranten ausgefüllt und wurde erstinstanzlich dafür verurteilt. Das Bundesgericht sprach ihn später frei: Es sah den Tatbestand der Wahlfälschung nicht erfüllt, sondern lediglich jenen des Stimmenfangs.

Der Frauenfelder Fall ist anders gelagert. Er tangiert jenen Bereich unserer Demokratie, von dem das Vertrauen der Stimmbevölkerung abhängt. Die Gewissheit, dass bei der Auszählung und Kontrolle alles mit rechten Dingen zu- und hergeht.

«Unsere Sicherheitsstandards sind im internationalen Vergleich lächerlich tief.» Silvano Moeckli, Politologe

Politologe Moeckli kennt den Fall aus nächster Nähe. Die Stadt engagierte ihn, als nach den Grossratswahlen die ersten Ungereimtheiten auftraten. Der Demokratieexperte wurde beauftragt, die Prozesse bei der Stimmenauszählung zu überprüfen.

Stadtschreiber Limoncelli gehörte damals nicht zu den Verdächtigen. Im Gegenteil: Er arbeitete zusammen mit Moeckli den Bericht an den Stadtrat aus. «Als rund ein Jahr später bekannt wurde, dass Herr Limoncelli beschuldigt wird, bin ich aus allen Wolken gefallen», sagt Moeckli.

Rückblende: Am frühen Morgen des 16. März 2020 herrscht in der Thurgauer Staatskanzlei helle Aufregung: Der Frauenfelder GLP-Präsident behauptet, mit den Wahlresultaten vom Vortag stimme etwas nicht.

Fast keine unveränderten Wahlzettel

Für seine Grünliberalen sind laut der offiziellen Statistik fast keine unveränderten Wahlzettel eingegangen. Während bei anderen Parteien auf etwa der Hälfte der Listen gestrichen oder panaschiert wurde, beträgt das Verhältnis bei der GLP etwa eins zu zehn.

Die Staatskanzlei beauftragt den damaligen Stadtschreiber Limoncelli, nachzuzählen. Wie es in der Anklageschrift heisst, lässt sich dieser vom Hauswart des Rathauses zwei graue Kisten mit Wahlzetteln aus dem Keller holen. Er zählt die GLP-Wahlzettel nach und bekräftigt: Alles in bester Ordnung.

Demokratieexperte Moeckli sagt: «Es ist natürlich im höchsten Masse fragwürdig, wenn eine Person allein eine solche Nachzählung macht. Und dann noch die gleiche, die schon für die erste Zählung verantwortlich war.» Gerade deshalb sei der bevorstehende Gerichtsprozess so wichtig: Er lege Schwächen der Stimmabgabe und der Stimmenauszählung offen, die nicht nur den Thurgau beträfen, sondern die ganze Schweiz. «Wir müssen ganz klar sehen: Unsere Sicherheitsstandards sind im internationalen Vergleich lächerlich tief.»

Kantonale Unterschiede

In vielen Staaten, in denen die OSZE die Wahlen beobachtet, müssen die Wählerinnen und Wähler die Wahlunterlagen vor Ort mit einem zur Verfügung gestellten Stift ausfüllen, ein Finger wird mit unsichtbarer Tinte markiert. Die Auszählung der Stimmzettel findet noch am gleichen Abend im Wahllokal statt.

Die briefliche Stimmabgabe der Schweiz ist laut Moeckli im Vergleich dazu relativ locker geregelt. Die eingegangenen Stimmcouverts dürfen, je nach Kanton, schon Tage vor dem Urnengang geöffnet werden. «Das Thurgauer Wahlgesetz gehört dabei zu den schwächsten der Schweiz. Ein Öffnen der Couverts ist schon drei Tage vor dem Abstimmungstermin erlaubt», sagt Moeckli. Missliebige Unterlagen verschwinden zu lassen, sei so, theoretisch, ein Kinderspiel.

Im Fall Frauenfeld dürfte sich die Manipulation allerdings anders abgespielt haben. Nach der ersten Nachzählung durch Limoncelli im Frühling 2020 erscheint auch der Staatskanzlei das GLP-Resultat unplausibel. Sie lässt ihn erneut nachzählen. Er tut dies wieder allein – und stösst prompt auf einen Fehler.

Zwei Stapel mit jeweils rund 100 Wahlzetteln sind, wohl irrtümlich, der SVP statt der GLP zugerechnet worden. Dadurch hat die SVP einen Sitz erhalten, der eigentlich der GLP zugestanden hätte. Limoncelli, der in seiner Funktion für die Stadt die Sitzverteilungen berechnet, soll dies sofort realisiert haben.

Anstatt das ganze Ausmass des Fehlers zu melden, rapportiert er laut Anklageschrift nur gerade so viele falsch abgelegte Wahlzettel, dass die Sitzverteilung nicht korrigiert werden muss.

«Das eigene Gesicht wahren»

Als der Kanton nach einem Wahlrekurs der GLP ankündigt, nun selber nachzuzählen, kommt es zur mutmasslichen Wahlfälschung. Limoncelli soll die GLP-Wahlzettel, die zur Sitzverschiebung geführt hätten, vernichtet und mit druckfrischen Listen der SVP ersetzt haben. Um an diese zu gelangen, soll er ins Büro der Einwohnerdienste gegangen sein, wo Reserve-Wahlcouverts für allfällige Neuzuzüger aufbewahrt wurden. Dort soll er die SVP-Listen herausgetrennt und sie in die Kiste zu den echten Wahlzetteln gelegt haben.

Limoncelli dürfte laut Anklageschrift so gehandelt haben, um «das eigene Gesicht zu wahren, das Image der Stadt Frauenfeld nicht zu schädigen und die Gelegenheit zu nutzen, eine alte Rechnung mit der GLP aus dem Jahr 2015/16 zu begleichen». Im letzten Punkt spielt der Staatsanwalt darauf an, dass die GLP im Parlament einst eine Anfrage zum «politischen Engagement des Stadtschreibers» gestellt hat. Limoncelli ist ehemaliger Kantonsrat der CVP.

Die Staatsanwaltschaft beantragt eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten sowie eine Busse von 3000 Franken. Zusätzlich soll Limoncelli die Untersuchungs- und Verfahrenskosten von über 10’000 Franken zahlen.

«Mit Blick auf das System ist es erschreckend, wenn eine Manipulation so einfach möglich ist.» Silvano Moeckli, Politologe

Limoncelli teilte nach Bekanntwerden der Vorwürfe schriftlich mit: «Es ist mir unerklärlich, wie aufgrund der Faktenlage Anklage erhoben werden kann.» Zu denken, er habe etwas mit dem Austausch von Wahlzetteln zu tun, sei «völlig absurd und bar jeder Logik». «Es scheint, als müsse aus rein politischen Gründen zwingend eine Person vor Gericht gezerrt werden, wofür die Hürde in der Schweiz offenbar sehr tief ist.» Er habe ein reines Gewissen und schaue dem Gerichtsverfahren gelassen entgegen.

Politologe Moeckli betont, es gelte die Unschuldsvermutung. Falls es tatsächlich darum gegangen sein sollte, einen Fehler zu kaschieren, möge dies aus menschlicher Sicht nachvollziehbar sein. «Mit Blick auf das System ist es aber erschreckend, wenn eine Manipulation so einfach möglich ist.»

Eine Szene aus seinem Engagement in Frauenfeld bleibt Moeckli besonders in Erinnerung: «Ich liess mir von Limoncelli den grossen Saal zeigen, in dem am Abstimmungssonntag ausgezählt wurde, und schlug vor, die Auszählung nachzuspielen – mit der Absicht, den Täter nervös zu machen. Limoncelli hat nicht mit der Wimper gezuckt.»

Software erkennt Verdachtsfälle

Moeckli unterbreitete der Stadt Frauenfeld schon im letzten Frühling eine ganze Reihe an Verbesserungsvorschlägen, die inzwischen mehrheitlich umgesetzt sind. Unter anderem gibt es neu Zutrittskontrollen, damit keine unbefugten Personen ins Wahlbüro gelangen. Auch müssen die Mitarbeiter Taschen, Handys und Stifte deponieren. «Mit einem Kugelschreiber können Sie ja jeden Stimmzettel ungültig machen. Ein Kästchen zu viel ankreuzen – und das wars.»

Am wichtigsten ist laut Moeckli jedoch eine Plausibilitätsprüfung: Wird eine Vorlage fast überall deutlich angenommen, aber in einer Gemeinde ohne ersichtlichen Grund abgelehnt, gilt es, diesen Wert noch einmal zu überprüfen. «Es kommt hin und wieder vor, dass eine Gemeinde aus Versehen die Ja- und Nein-Stimmen vertauscht.» Ein erfahrener Politbeobachter erkennt solche Unstimmigkeiten in der Regel rasch. «Es gibt auch Software, die für solche Plausibilitätsprüfungen eingesetzt werden kann», sagt Moeckli.

Bei Abstimmungen setzt der Thurgau heute schon auf ein entsprechendes Tool, sagt Marius Kobi, Leiter Rechtsdienst der Staatskanzlei. Künftig soll ein solches auch bei Wahlen zum Zug kommen. Geplant ist, eine Softwarelösung aus dem Kanton Zürich zu übernehmen. Nach dem Fall Frauenfeld soll zudem das kantonale Wahl- und Abstimmungsgesetz auf mögliche Schwächen überprüft werden, eine entsprechende Motion ist hängig.

Vorbehalte gegen E-Voting

Politologe Moeckli hofft, dass die Sicherheitsfrage künftig auch auf eidgenössischer Ebene noch stärker ins Zentrum rückt – gerade mit Blick auf eine mögliche flächendeckende Einführung von E-Voting. «Der Worst Case wäre, wenn der Systemadministrator Resultate verändern könnte.»

Grundsätzlich, sagt Moeckli, funktioniere das Schweizer System heute trotz aller Unzulänglichkeiten gut. In den allermeisten Gemeinden würden die Kontrollmechanismen sorgfältig eingehalten. Und die wirksamste Sicherheitsmassnahme sei dem System ohnehin inhärent: seine Dezentralität. Wo viele kleine Wahlbüros unabhängig voneinander auszählen, sind Manipulationen im grossen Stil gar nicht möglich.

Bund prüft die Resultate Infos einblenden Bei eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen sind grundsätzlich die Kantone für die korrekte Ergebnisermittlung und -übermittlung zuständig, wie es bei der Bundeskanzlei heisst. Der Bund führe eine Plausibilisierung der erhaltenen Ergebnisse durch. Die Kantone übermitteln die Ergebnisse über die sogenannte Sedex-Plattform. Ein System des Bundes, das zum Austausch sensitiver Daten eingesetzt wird. (jbu)

