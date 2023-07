USA – Plötzlich sucht Trump die Hilfe der Frauen Die Moms for Liberty sind die neue einflussreiche Kraft bei den Republikanern. Sie stärken den Einfluss des rechten Parteiflügels, auch mit extremem Gedankengut. Fabian Fellmann aus Philadelphia

Donald Trump hält eine Rede bei der neuen einflussreichen Kraft im republikanischen Lager, den Moms for Liberty, in Philadelphia. Foto: Matt Rourke (AP Photo)

So idyllisch wirkt dieser Sommerabend an der Geburtsstätte der Vereinigten Staaten, dass man sich beinahe täuschen lassen möchte. Kinder schwenken kleine USA-Fähnchen, auf der Bühne stimmt ein Soldatenchor die Hymne «America the Beautiful» an, warm rahmt das Abendlicht die Skyline um die Independence Hall von Philadelphia, der Park davor ein grosses Festivalgelände in den Wochen vor dem 4. Juli. 247 Jahre ist es her, dass Revolutionäre hier die Unabhängigkeitserklärung und später die Verfassung unterschrieben haben.