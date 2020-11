Neue Covid-Infektionen – Plötzlich stehen die Romands besser da Lange grassierte das Virus in der Westschweiz am heftigsten. Nun beginnt sich das Blatt zu wenden. Gesundheitsminister Alain Berset fordert schärfere Massnahmen in der Deutschschweiz. Fabian Fellmann

In der Westschweiz entspannt sich die epidemiologische Lage, die Bevölkerung kann auf eine Lockerung der Corona-Massnahmen hoffen: Ein Paar diese Woche in Lausanne. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

In weissen Zelten in einer Lagerhalle nehmen die Genfer Abschied von ihren Corona-Toten. Niemand habe gedacht, dass es je so weit kommen könnte, schrieb die «Tribune de Genève» diese Woche, als sie über die Einrichtung der 14 provisorischen Aufbahrungszelte berichtete.

Mitten in der Trauer zeichnet sich für die Genfer nun ein Lichtblick ab – der dafür den Behörden in der Deutschschweiz Sorgen bereitet. Die Ansteckungszahlen gehen in Genf und der ganzen Romandie deutlich schneller zurück als im Rest des Landes. Just in diesen Tagen kommt der Wochenschnitt erstmals tiefer zu liegen als in einer Reihe von Deutschschweizer Kantonen. Seit Mittwoch etwa stehen St. Gallen und Basel-Stadt schlechter da als Genf, seit Donnerstag auch der Aargau. Das zeigen Auswertungen der Zahlen, welche das Interaktiv-Team dieser Redaktion sammelt.