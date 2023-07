Tagestipp: «Igor Levit – No Fear» im Kino Rex – Plötzlich stand alles still Ein Dokumentarfilm begleitet den deutschen Pianisten Igor Levit durch vor- und nachpandemische Zeiten. Martina Hunziker

Seine Hauskonzerte erreichten ein Millionenpublikum: Der Pianist Igor Levit. Foto: PD

Als der Lockdown scheinbar nicht mehr enden wollte, war das Angebot an digitalen Konzerten rasch grösser, als man es in Echtzeit hätte verfolgen können. Der deutsche Pianist Igor Levit aber war einer der Ersten, der mit allabendlichen, live übertragenen Hauskonzerten aus der Not eine Tugend machte. Und er erreichte damit ein Millionenpublikum. Der Dokumentarfilm von Regina Schilling begleitet ihn, noch während er vor der Pandemie Vollgas weltweit unterwegs war – und dann auch, als die Welt plötzlich stillstand, über 100 Konzerte abgesagt wurden, der Pianist schier seine Identität verlor und schliesslich eine neue Freiheit entdeckte. Sein steter Begleiter, Berufung und Bürde zugleich: Beethoven. (mar)

