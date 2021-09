Corona im Museum – Plötzlich müssen nur noch Teenager eine Maske tragen Die Schweizer Museen legen die neue Zertifikatspflicht unterschiedlich aus. Zu einer Überraschung kann es für 12- bis 16-Jährige kommen. Luca De Carli

Die Exponate anfassen und in der Gruppe Dinge ausprobieren: Im Technorama in Winterthur gehört das zum Museumskonzept. (Archivfoto von 2014) Foto: Marc Dahinden

Es ist nass und kalt geworden – für viele Familien hat mit dem Herbst die Museumssaison begonnen. Doch seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht letzte Woche kann so ein Ausflug mit Teenagern von 12 bis 16 Jahren zu Überraschungen führen. Gerade weil die Zertifikatspflicht erst ab 16 gilt, haben viele Museen eine zusätzliche Schutzmassnahme für diese Altersgruppe eingeführt – Jugendliche müssen dort als Einzige eine Maske tragen.

Diese Regel galt am letzten Wochenende für Teenager ohne Zertifikat unter anderem im Technorama in Winterthur, im Kunsthaus Zürich oder im Kindermuseum in Baden. Alle drei Museen habe dies auf Anfrage bestätigt. Auf eine Maskenpflicht für Teenager verzichtet haben zum Beispiel das Kunstmuseum Basel oder das Landesmuseum.

Im Verkehrshaus in Luzern kommt derweil eine andere Regel zur Anwendung: Hier müssen nur einzelne Schulklassen eine Maske tragen – und zwar dann, wenn sie dies auf Geheiss ihrer Gemeinde oder ihres Kantons auch im Schulhaus tun. «Dies bedeutet: einige Klassen haben Maskenpflicht, andere nicht», schreibt das Verkehrshaus dazu. Für die Kontrolle seien Lehrerinnen und Lehrer zuständig.

Museumsverband legt Verordnung falsch aus

Am Ursprung dieser unterschiedlichen Umsetzung steht eine Empfehlung des Verbands der Schweizer Museen. Am Donnerstag 9. September, am Tag nach dem Entscheid des Bundesrates zur Zertifikatspflicht, verschickte der Verband ein Grobkonzept zur Umsetzung an seine Mitglieder. Darin stand, dass neu eine Maskenpflicht in Museen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren bestehe.

Einen Tag später korrigierte der Verband diese Aussage. «Wir haben die aktualisierte Verordnung zuerst falsch ausgelegt», sagt Generalsekretärin Katharina Korsunsky. Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe sich dann herausgestellt, dass auch die Maskenpflicht für alle Jugendlichen bis zum 16. Geburtstag entfällt – genauso wie für die älteren Besucherinnen und Besucher, für die das Zertifikat obligatorisch ist. Laut Korsunsky wurde das Grobkonzept damit noch vor Einführung der Zertifikatspflicht am Montag darauf entsprechend angepasst.

Mitbekommen haben diese Anpassung in der sehr kurzen Frist zwischen Bundesratsentscheid und Einführung freilich nicht alle Museen. Während das Landesmuseum die Maskenpflicht für Teenager noch im Verlauf der letzten Woche abschaffte, reagierte das Kunsthaus erst nach dem Anruf dieser Zeitung. Seit Dienstag gilt dort ebenfalls keine Maskenpflicht für 12- bis 16-Jährige mehr. Und auch das Technorama und das Kindermuseum begründeten die Maskenpflicht noch am Montag mit der ursprünglichen Empfehlung des Verbandes.

Zulässig ist eine Maskenpflicht für 12- bis 16-Jährige in Museen aber, wie das BAG bestätigt. Die einzelnen Betreiber dürften strenger sein als die bundesrechtlichen Vorgaben, sofern die Einschränkungen nicht diskriminierend sind. Das sei hier nicht der Fall. Auch eine Maskenpflicht nur für Schulklassen aus bestimmten Kantonen sei zulässig. Das BAG selber empfiehlt 12- bis 16-Jährigen ohne Zertifikat das Tragen einer Maske in Museen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Luca De Carli ist stellvertretender Leiter des Ressorts Inland. Er schreibt und recherchiert zum aktuellen Politgeschehen der Schweiz und koordiniert eine Woche pro Monat als diensthabender Redaktor die Berichterstattung des Ressorts.

