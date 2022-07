Bodyshaming in Italien – Plötzlich ist er ein Riese Minister Renato Brunetta, 1,54 Meter gross, wird von der Berlusconi-Verlobten als Zwerg beschimpft. Der Fall bewegt Italien. Von der etwas anderen Folge der Regierungskrise. Oliver Meiler aus Rom

«Mein ganzes Leben lang wird mir schon Gewalt angetan wegen meiner Kleinheit»: Renato Brunetta. Foto: Keystone

Es ist dies die berührende Geschichte einer Herzöffnung im italienischen Fernsehen: live, vor Millionen. Der Venezianer Renato Brunetta (72), Minister für die öffentliche Verwaltung, sass am Sonntag in der Talkshow «Mezz’ora in più» auf RAI Tre, als er den Italienern plötzlich von seinem seelischen Leiden erzählte, es brach richtig aus ihm heraus. «Mein ganzes Leben lang wird mir schon Gewalt angetan wegen meiner Grösse, oder besser: wegen meiner Kleinheit», sagte er. «Man sagt mir ‹Knopf›, ‹Zwerg›. Ich habe immer darunter gelitten und leide noch immer.» Brunetta ist 1,54 Meter gross.