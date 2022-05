Anna Netrebko singt wieder – Plötzlich ist die Nähe zu Putin kein Problem mehr Ihr Schweigen zum russischen Angriffskrieg kostete sie zahlreiche Engagements. Nun kehrt Netrebko offenbar zurück auf die internationalen Opernbühnen. Martina Hunziker

In ihrem Fall war Schweigen nicht Gold. Anna Netrebko äusserte sich zu lange nicht zum Krieg Putins in der Ukraine. Foto: Reuters

Die ganze Welt urteilt über Anna Netrebko. Über ihre Nähe zum russischen Präsidenten, über das Ausbleiben einer dezidierten Stellungnahme von ihr zu Putins Kriegshandlungen in der Ukraine.

Ende März fasste Netrebko schliesslich nach. «Meine Position ist klar. Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei noch bin ich mit irgendeinem Führer Russlands verbunden», teilte die Sängerin auf ihrem Facebook-Kanal mit. Ihre Kunst stehe für Frieden, so Netrebko weiter. Und, so kündigte sie an, sie werde ihre Auftrittstätigkeit in Europa ab Ende Mai wieder aufnehmen.